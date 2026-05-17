Según la información preliminar, la víctima, quien residía en el corregimiento de Puerto Caldas, se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El cuerpo del joven fue hallado por habitantes del sector junto a una cancha deportiva en Brisas del Río, al lado de la motocicleta en la que se desplazaba.

Unidades judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles de este nuevo hecho violento y dar con el paradero de los responsables.