Tras calentar motores con los sencillos “El Viaje”, “Hasta el Final”, “Tu Silencio”, el artista bumangués finalmente presentó su esperado álbum debut “Jet Lag”, una producción que habla de emociones revueltas, búsquedas internas y noches largas de reflexión. Durante varios meses, Ariel cocinó este proyecto con calma y corazón, hasta que el pasado 5 de diciembre lo presentó oficialmente en un concierto íntimo y cargado de atmósfera en Baba Yaga Tasca, justo el mismo día en que el disco aterrizó en todas las plataformas digitales.



Cada canción tiene su propia personalidad: “Jet Lag” se presenta como una confesión desesperada; “La acera izquierda” es soñadora y cinematográfica; “Caminos” abraza la nostalgia; “Hasta el final” es eléctrica y decidida; “Salto al vacío” juega entre lo jocoso y sensual; “El muñeco” apuesta por el humor y la sátira; “El Viaje” revive una narrativa retro; “Tiempo” duele y reflexiona; mientras que “Tu Silencio”, en sus dos versiones, se convierte en el lado más espiritual, íntimo y desnudo del artista.