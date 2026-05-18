La mujer, detenida en Venezuela tras permanecer prófuga por el crimen ocurrido en Ciudad de México, afirmó que el homicidio ocurrió con un supuesto “juguetico” que pertenecía a su difunto esposo, según reveló Douglas Rico, director del CICPC venezolano. (El País)

Carolina Flores fue asesinada el pasado 15 de abril dentro de un apartamento en Polanco, en hechos que quedaron grabados por una cámara de seguridad instalada para vigilar al bebé de la familia. En el video se escuchan varias detonaciones tras una discusión entre ambas mujeres. (El País)

Tras el crimen, Erika María huyó de México hacia Venezuela haciendo escala en Panamá y posteriormente fue capturada luego de que se emitiera una ficha roja de Interpol. Actualmente enfrenta un proceso de extradición para responder ante la justicia mexicana.