Luego del buen recibimiento de “Pa Volverme a Enamorar”, el joven artista colombiano presenta su segunda gran apuesta del año: un sencillo intenso, melancólico y profundamente honesto, inspirado en una experiencia real que marcó su vida. En esta nueva canción, Jhaner le canta al dolor de haber entregado el corazón por completo y recibir a cambio engaño, indiferencia y abandono.

“¿Para Qué?” relata la historia de un hombre que fue usado emocionalmente por la mujer que amaba, quien después de marcharse pretende volver como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, la respuesta es contundente: no hay espacio para promesas vacías ni segundas oportunidades sin verdad. Una letra directa que conecta con miles de historias de amor roto.

La canción fue escrita por el propio Jhaner Trujillo junto al productor colombiano Guillermo Alejandro Ortiz, conocido artísticamente como Genery, logrando una mezcla de sentimiento puro y fuerza interpretativa que resalta la madurez artística del cantante.

El videoclip, grabado en Medellín, refuerza la esencia de la canción con una puesta en escena bohemia, nostálgica y visualmente poderosa. Allí se ve al artista interpretando su dolor frente a una mujer convertida en estatua, símbolo del frío emocional y del arrepentimiento tardío. La producción audiovisual logra transmitir pasión, tristeza y una carga emocional que atrapa de principio a fin.

Con este lanzamiento, Jhaner Trujillo reafirma que es una de las nuevas promesas más sólidas de la música popular colombiana. Su autenticidad, crecimiento artístico y conexión con el público lo perfilan como uno de los talentos jóvenes con mayor proyección dentro y fuera del país.

“¿Para Qué?” está disponible desde el pasado 10 de abril en plataformas digitales y en YouTube, justo antes de que el artista emprenda una gira promocional por Ecuador y luego regrese a Colombia para presentar oficialmente este tema que ya empieza a dar de qué hablar.