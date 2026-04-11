Las víctimas fueron reconocidas como Santiago Marín, residente en el corregimiento de Tres Esquinas y quien pertenecía a una barra del Deportivo Cali, y su pareja sentimental, Lorena, residente en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja se movilizaba en motocicleta. Al parecer, el joven había viajado desde Tuluá con el propósito de acompañar a su novia hasta su lugar de residencia, cuando ocurrieron los hechos que hoy son investigados.

Unidades de la Policía y autoridades judiciales hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica de los cuerpos y adelantar los actos urgentes correspondientes.

Por ahora, se desconocen las causas de la muerte de los jóvenes, mientras las autoridades avanzan en la investigación de este caso que ha generado conmoción en Tuluá, San Pedro y sectores aledaños.