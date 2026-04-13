En la jornada del fin de semana, Nariño volvió a demostrar por qué es el puntero al vencer 2-0 al Club La Ventura, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla. Por su parte, Diego Vélez/Luna logró una valiosa victoria 3-2 sobre Melo Droguería Hospitalaria en un partido lleno de intensidad.

El domingo dejó una lluvia de goles y encuentros muy disputados. La Abundancia F.C. fue una de las grandes figuras de la fecha al golear 5-0 a Botina, resultado que lo ratifica en el segundo lugar con 19 unidades. En otro vibrante compromiso, Gran Combo Andaluz empató 2-2 frente a Atiko Fútbol Club, mientras que Real Oro Buga y Real Amigos igualaron 2-2 en un choque muy parejo.

Corporación Estudiantes también sumó de a tres tras imponerse 3-1 a Consignataria Rojas, resultado que le permite seguir soñando con la clasificación entre los ocho mejores del torneo.

La tabla de posiciones quedó con Nariño como líder (23 puntos), seguido por La Abundancia F.C. (19), Real Oro Buga (18) y Diego Vélez/Luna (16), en una lucha cerrada por los primeros lugares. El torneo sigue mostrando un gran nivel competitivo y una masiva participación de la comunidad.

Además del buen fútbol colectivo, el campeonato también tiene a sus artilleros encendidos. James Sánchez, de Nariño, lidera la tabla de goleadores con 12 anotaciones, seguido de Leonardo Colonia, de La Abundancia, con 11 tantos.

La décima fecha promete emociones de principio a fin. El sábado 18 de abril se enfrentarán Botina vs Real Amigos y Melo Droguería Hospitalaria vs Real Oro Buga. Mientras tanto, el domingo 19 de abril la jornada tendrá los duelos entre Nariño y Corporación Estudiantes, Consignataria Rojas frente a La Abundancia, y Gran Combo Andaluz contra Club La Ventura.

La comunidad de La Graciela sigue disfrutando de una verdadera fiesta deportiva, donde el talento, la pasión y la convivencia barrial son los grandes protagonistas cada fin de semana.