El atentado se registró en la noche del martes, cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones en plena vía pública, generando pánico entre los habitantes del sector.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada en motocicleta hasta el Hospital San José, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Con este caso, ya son dos los ataques sicariales reportados en Alto Bonito en los primeros días del mes, lo que ha encendido las alertas por el incremento de hechos violentos en esta zona del municipio.

Las autoridades adelantan operativos y labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.