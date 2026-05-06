El hecho quedó registrado en video y corresponde a una estructura que separaba el plantel educativo de la IPS Antonio Nariño. La obra había sido entregada el pasado 12 de abril por el Ministerio de Educación como parte de proyectos de infraestructura impulsados a nivel nacional.

Tras el incidente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva del lugar y la suspensión de clases mientras se evalúan los daños y se garantiza la seguridad de la comunidad estudiantil.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó que ya se adelantan verificaciones técnicas junto al contratista para establecer las causas del colapso y determinar posibles responsabilidades.

El hecho desató una ola de reacciones en redes sociales y sectores políticos, donde se cuestiona la calidad de la obra y los procesos de ejecución. Entre las voces críticas, el exconcejal Juan Martín Bravo señaló que el caso refleja fallas en proyectos recientes de infraestructura.

Por su parte, la Secretaría de Educación aseguró que se activaron los protocolos para proteger a estudiantes y docentes, mientras avanzan las investigaciones que permitirán esclarecer lo ocurrido.