Según la información preliminar, la familia de Villada Naranjo perdió todo contacto con él hace más de una semana. La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en inmediaciones del municipio de Riofrío, en el centro del departamento.

El martes 13 de enero, las autoridades fueron notificadas del hallazgo del cuerpo, confirmándose posteriormente su fallecimiento en circunstancias que aún son materia de investigación. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de la muerte ni sobre posibles responsables.

Los organismos judiciales adelantaron los actos urgentes y asumieron las labores investigativas para esclarecer los hechos y establecer los móviles del crimen.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que contribuya al esclarecimiento de este hecho, la suministren a los canales oficiales. El caso continúa en desarrollo.