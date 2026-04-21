Las víctimas fueron reconocidas como Juan Camilo Viáfara, de 19 años; Juan Felipe Zapata, de 18; y Darwin Carabalí Lucumí, de 19 años. Un cuarto cuerpo también fue encontrado durante las labores de búsqueda, pero hasta el momento no ha sido identificado oficialmente.

Los jóvenes habían sido retenidos por hombres armados que incursionaron en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, generando temor entre la comunidad por la presencia de grupos armados en esta zona del suroccidente del país.

Según los reportes, dos de los cuerpos fueron hallados en Playa Rica, zona rural de Suárez, mientras que los otros dos aparecieron en la vía Timba – Jamundí, en el sector conocido como La Curva del Diablo.

Tras los hechos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que “Jamundí ya no resiste más la violencia que está viviendo”, y advirtió sobre las incursiones de las Disidencias Jaime Martínez, cuya presencia también estaría afectando al Norte del Cauca, el bajo Calima y Dagua con enfrentamientos.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el secuestro y posterior asesinato de los cuatro jóvenes, un hecho que ha generado conmoción y preocupación en la región.