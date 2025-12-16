De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, las detonaciones se produjeron alrededor de las 3:55 a. m., cuando una patrulla policial realizaba labores de vigilancia en inmediaciones de un CAI, sobre la carrera 50, entre la calle 40 y la Autopista Simón Bolívar, un corredor vial de alta circulación en esta zona de la ciudad.

Testigos reportaron que se escucharon dos explosiones consecutivas, una de las cuales impactó directamente el vehículo oficial, causando graves heridas a los dos uniformados que se movilizaban en él. Los policías fueron auxiliados inicialmente en el lugar y trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años, con 15 años de servicio en la institución, y el subintendente Róber Stiven Melo Londoño, de 33 años, quien contaba con una trayectoria de 12 años en la Policía Nacional.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó el ataque y señaló que los explosivos habrían sido activados al paso de la patrulla, generando pánico entre los residentes del sector, algunos de los cuales salieron de sus viviendas tras las detonaciones.