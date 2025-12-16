Figuras de talla internacional, desde referentes de Atenas 2004 hasta París 2024, se dieron cita en una misma línea de partida. Juan Carlos Cardona, Rafael Botello, Eduardo Dutra y otros atletas emblemáticos acompañaron al organizador Francisco Sanclemente en una demostración de que la inclusión no se proclama, se practica.
La ciudad respondió masivamente. Miles de bugueños salieron a las calles para acompañar el recorrido con aplausos, pancartas y entusiasmo, convirtiendo la carrera en un verdadero escenario de diversidad, talento y unión.
El evento, preparado durante ocho meses por la Corporación Ser Inspiración, contó con el apoyo técnico de Cultura Runner y el equipo de la Media Maratón de Tuluá. Además, fue transmitido en vivo por Telepacífico y plataformas digitales, llevando a Buga a audiencias nacionales e internacionales.
Resultados Élite Silla Atlética
- Rafael Botello (España). 2 Sairo Fernández (Colombia) 3 Eduardo Dutra (Uruguay)
Silla Convencional – Femenino
- Alexandra Sarmiento (Buga)
Élite Masculino
- Carlos Patiño 2 David Pechené. 3 Yeisson Parra
Élite Femenino
- Yessica Sánchez. 2 Diana Castillo. 3 Erika Ladino
La Carrera Ser Inspiración dejó un mensaje contundente: las ciudades intermedias también pueden liderar eventos de impacto, demostrar inclusión real y proyectarse ante el país con visión y grandeza.
