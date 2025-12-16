Figuras de talla internacional, desde referentes de Atenas 2004 hasta París 2024, se dieron cita en una misma línea de partida. Juan Carlos Cardona, Rafael Botello, Eduardo Dutra y otros atletas emblemáticos acompañaron al organizador Francisco Sanclemente en una demostración de que la inclusión no se proclama, se practica.



La ciudad respondió masivamente. Miles de bugueños salieron a las calles para acompañar el recorrido con aplausos, pancartas y entusiasmo, convirtiendo la carrera en un verdadero escenario de diversidad, talento y unión.



El evento, preparado durante ocho meses por la Corporación Ser Inspiración, contó con el apoyo técnico de Cultura Runner y el equipo de la Media Maratón de Tuluá. Además, fue transmitido en vivo por Telepacífico y plataformas digitales, llevando a Buga a audiencias nacionales e internacionales.

Resultados Élite Silla Atlética