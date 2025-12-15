Aunque la administración municipal ha venido trabajando en la descolmatación sectorizada del río Tuluá, es evidente, tal como lo muestra la gráfica, que en el tramo comprendido entre los puentes del Ferrocarril y el que comunica con Aguaclara la intervención se hace urgente, pues ante un eventual aumento del cauce del afluente tutelar se podrían afectar varios sectores del casco urbano en la Villa de Céspedes.