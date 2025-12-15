Es impresionante observar como el material de arrastre está a la par de los muros de contención de la margen izquierda, lo que aumenta el peligro. Hay que acelerar el paso pues seguramente el nuevo año llegará con lluvias intensas.
