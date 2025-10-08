El oficial, de 40 años de edad, era hijo de padre tulueño y egresado del Colegio Salesiano de Tuluá, donde cursó sus estudios de bachillerato antes de iniciar su carrera en la Armada.

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían llevado al alto oficial a tomar la fatal decisión.

Diversas autoridades civiles y militares a nivel nacional expresaron sus condolencias y lamentaron profundamente el fallecimiento del capitán Arroyave Mantilla, destacado por su trayectoria profesional y su compromiso institucional.