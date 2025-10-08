Un fuerte vendaval acompañado de lluvias torrenciales volvió a azotar este martes en horas de la tarde varios sectores del municipio de San Pedro, afectando tanto el casco urbano como la zona rural plana.

De acuerdo con los reportes preliminares, el corregimiento de El Guayabal fue uno de los más afectados por la tempestad, donde varias viviendas resultaron destechadas y algunas avícolas sufrieron daños considerables debido a la fuerza de los vientos huracanados.

Funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres hacen presencia en el territorio para adelantar la evaluación de daños y pérdidas ocasionadas por este fenómeno natural, con el propósito de establecer la magnitud de la emergencia.