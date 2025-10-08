Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este miércoles 8 de octubre en la Universidad del Valle, sede Meléndez, luego de que varios encapuchados ingresaran a las aulas e interrumpieran una clase para ordenar a los estudiantes evacuar el campus.

El hecho, que quedó registrado en video por uno de los alumnos, muestra cómo los sujetos irrumpen en medio de la cátedra y “solicitan” a los presentes salir de las instalaciones, argumentando que se realizaría un bloqueo en todos los edificios del centro educativo.

“Habrá un bloqueo a todos los edificios de la universidad, justamente para que asistamos. Entonces les solicitamos que evacuemos…”, se escucha decir a uno de los encapuchados. Ante esto, el profesor del grupo se negó a suspender la clase y los enfrentó con serenidad: “¿Pero por qué tenemos que evacuar?”, preguntó, mientras los individuos intentaban persuadirlo sin éxito.

El episodio generó rechazo en redes sociales y entre líderes políticos. El exconcejal Juan Martín Bravo manifestó que “esto no es protesta, es terrorismo contra estudiantes y ciudadanía”, e instó a las autoridades a actuar con contundencia. En el mismo sentido, el concejal Roberto Ortiz pidió a las directivas de Univalle “defender la paz y el diálogo en el campus”.

La situación obligó a la Alcaldía de Cali y al sistema MIO a implementar cierres preventivos en las estaciones Univalle y Buitrera, además de desvíos en las rutas que transitan por la Avenida Pasoancho y la Calle 5. Según la Secretaría de Movilidad, agentes de tránsito permanecen en la zona, mientras la Policía Metropolitana mantiene el protocolo activo ante posibles alteraciones del orden público.

En la última semana se han registrado al menos tres acciones similares protagonizadas por encapuchados en el sur de la ciudad, lo que ha generado preocupación por la seguridad en los alrededores del campus universitario.