Se trata de Sebastián López, un rapero cristiano que ha decidido transformar su talento en un mensaje de esperanza. Con un estilo crudo, directo y sin filtros, Sebastián no teme hablar de las heridas que marcan a una generación que muchas veces no ha conocido el amor de Dios.



Su más reciente lanzamiento, titulado “El Sicario”, no es solo una canción: es un desahogo, un testimonio, y una súplica por redención. «A veces, la vida nos pone contra la pared y no queda otra que de-sahogarnos. Esta canción no es solo música, es el grito de un joven que quiere cambiar su vida y busca respuestas de lo alto”, afirma el artista.



El video, que ya circula por redes sociales, ha comenzado a tocar corazones dentro y fuera del municipio. Es un llamado a reflexionar, a mirar más allá de las apariencias y a tenderle la mano a quienes han perdido el rumbo. ¿Te animas a escuchar esta historia real, contada en rimas y con el alma abierta?. Puedes ver el video de “El Sicario” aquí: https://youtu.be/-_M7QApPuvU.