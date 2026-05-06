Con este tema, el cantante —conocido en redes como el “Justin Bieber español” por su parecido físico y su versión viral de Baby— se adentra en el lado más intenso de las relaciones tóxicas, evocando ese primer amor que deja huella para siempre. La canción conecta directamente con quienes han vivido historias marcadas por la dependencia emocional y los sentimientos que se resisten a desaparecer.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en escenarios icónicos de Italia como Roma, Nápoles y Capri, donde RedMoon apuesta por una estética romántica y cinematográfica. Las imágenes nocturnas, especialmente en el Coliseo, aportan una atmósfera íntima que refuerza el carácter melancólico del tema.

“Justin y Selena” no solo es un nuevo sencillo, sino también el inicio de una etapa más madura en la carrera del artista, quien trabaja en un álbum con una propuesta más personal y emocional. Este crecimiento llega tras el éxito de su disco Barbitúricos, que acumuló millones de reproducciones y lo consolidó como una de las nuevas voces del pop rock español .

Mientras tanto, su impacto en redes sociales sigue en aumento, con una comunidad de seguidores que no deja de crecer y que alimenta el fenómeno alrededor de su figura.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, listo para convertirse en la banda sonora de quienes aún no logran soltar ese amor que marcó sus vidas.