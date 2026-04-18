Detrás de esta emotiva propuesta está Jerry Galante, artista oriundo de Cali, quien decidió plasmar en esta obra todo el amor y orgullo que siente por su tierra vallecaucana. Inspirado en sus raíces, Galante convierte esta canción en una declaración de gratitud a Dios, a su madre y a la vida por haber nacido en una región llena de cultura y alegría.

La composición fue realizada junto a su primo Álex DubierSánchez, logrando una conexión familiar que se traduce en autenticidad y sentimiento en cada verso. A esto se suma el talento del reconocido productor Diego Gale, quien aportó su experiencia en los arreglos musicales, brindándole un sonido fresco y de alta calidad.

“Mi Palmira está de fiesta” no solo exalta la belleza y tradición de esta ciudad, sino que también destaca cómo su feria ha ido ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional con el paso de los años.

El artista expresó además su agradecimiento a medios de comunicación, DJs, paisanos y seguidores, quienes han sido pieza clave en la difusión de este tema que ya empieza a conquistar corazones.

Una canción que suena a identidad, a raíces y a celebración. Jerry Galante le canta al Valle… y el Valle le responde con orgullo