Un estudio del National Bureau of Economic Research (NBER), titulado School Starting Age and Cognitive Development, analizó el rendimiento académico de miles de estudiantes y encontró que los niños mayores dentro de su mismo curso suelen obtener mejores resultados escolares.

Esto ocurre por el llamado efecto de la edad relativa, que indica que quienes nacen en meses cercanos al inicio del calendario escolar —como agosto o septiembre en algunos sistemas educativos— ingresan al colegio con mayor edad, lo que les otorga ventajas en madurez emocional, concentración y desempeño académico.

Entre los principales hallazgos, los estudiantes mayores del curso:

Obtienen mejores calificaciones

Tienen mayor madurez emocional

Participan más en clase

Presentan menor riesgo de repetir año

Por el contrario, los niños más jóvenes del grupo, generalmente nacidos entre enero y marzo, pueden enfrentar mayores desafíos en el inicio de su vida escolar.

Además, la ciencia también señala que factores del embarazo pueden influir según la época del año, como la exposición a la luz solar, la nutrición materna, infecciones estacionales y condiciones ambientales en los primeros meses de vida.

No obstante, los expertos coinciden en que estos factores tienen un impacto limitado frente a otros aspectos más determinantes, como la calidad de la educación, el entorno familiar, la nutrición y las oportunidades de aprendizaje.

En conclusión, aunque el mes de nacimiento puede generar pequeñas ventajas iniciales, la inteligencia y el desarrollo cognitivo dependen de múltiples factores y no únicamente de la fecha en que una persona nace.