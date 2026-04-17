El hecho ocurrió hacia las 3:00 p. m. del miércoles 15 de abril, cuando trabajadores del Grupo de Energía Bogotá realizaban labores técnicas en una torre del sistema eléctrico. Según información preliminar, cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas y vestían prendas similares a uso militar llegaron al lugar, intimidaron al personal y exigieron el pago de extorsiones para permitir la operación en la zona.

De acuerdo con testimonios, uno de los atacantes aseguró pertenecer al frente 57 “Yair Bermúdez”, estructura ilegal que disputa el control territorial con disidencias de las Farc. Posteriormente, los sujetos incendiaron un vehículo tipo turbo y una buseta, además de causar daños a herramientas de trabajo.

La empresa afectada denunció que desde septiembre de 2025 ha recibido presiones económicas, incluyendo una exigencia de tres millones de dólares. Incluso, en diciembre suspendió operaciones por motivos de seguridad y, el pasado 18 de marzo de 2026, fue hurtada una camioneta en el mismo sector.

Las autoridades fueron notificadas y adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y reforzar la presencia institucional en esta zona del centro del Valle del Cauca, donde crece la preocupación por la seguridad y la continuidad del servicio de energía.