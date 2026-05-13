Según denunció su madre, la menor dejó de recibir desde julio de 2025 parte fundamental del tratamiento médico que necesitaba para enfrentar la enfermedad. A Sharlott debían aplicarle enzimas cada 15 días, además de un proceso de desensibilización debido a reacciones alérgicas que presentaba su organismo frente al medicamento.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de la familia, la EPS Emssanar habría suspendido la autorización del procedimiento, situación que con el paso de los meses agravó progresivamente el estado de salud de la menor.

“La última enzima que recibió Sharlott fue el 27 de noviembre de 2025”, aseguró su madre, Zulay Daniela Mosquera, quien afirmó que desde entonces comenzaron múltiples dificultades para acceder a citas, medicamentos, exámenes e insumos médicos.

La condición de la bebé empeoró entre enero y febrero de este año, cuando empezó a presentar fallas cardíacas recurrentes y constantes hospitalizaciones. Según relató la madre, en la última crisis médica los especialistas le indicaron que el tratamiento ya no tendría efecto debido al avanzado deterioro de su organismo.

“Emssanar se desentendió de mi hija, abandonó el caso de Sharlott. Emssanar fue responsable de la muerte de mi hija”, expresó la mujer.

Hasta el momento, la EPS señaló que se encuentra revisando el caso y anunció que emitirá un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.