Nacido en Leiva, Nariño, y criado en Popayán, este apasionado de la guitarra aprendió a interpretar el instrumento de manera empírica desde muy joven, dando inicio a una carrera llena de sentimiento y talento.



Entre sus composiciones destaca “Todo lo Perdí”, una canción que, desde su lanzamiento hace siete años en Bogotá, ha logrado gran aceptación en Colombia y varios países. Hoy, Guerrero regresa con más fuerza que nunca para promocionar este éxito que marcó su trayectoria.



Con presentaciones en diferentes tarimas del país y un estilo que mezcla la nostalgia con la poesía musical, El Bohemio del Valle promete seguir enamorando al público y consolidando su nombre en la escena artística nacional.