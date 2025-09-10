«Gracias al trabajo articulado con el IMDER, la Oficina de UMATA, la Red de Jóvenes Ambientalistas, y con el valioso acompañamiento de la Plataforma de Juventud y el Consejo Municipal de Juventud, llevamos a cabo charlas sobre cuidado ambiental y espacios de integración como concursos de dibujo, tenis de mesa, fútbol sala y yincanas y cerramos con una premiación especial, reafirmando el compromiso municipal de impulsar el talento, la participación y el liderazgo de los jóvenes», dijo el alcalde de la Tierra de los Vientos, Luis Mario Valens, tras destacar el interés de los jóvenes yotocenses en cada una de las jornadas de trabajo que se diseñaron.