El concierto, publicado por NPR Music el 7 de abril de 2026, se enmarca en la conmemoración del álbum La pipa de la paz, considerado uno de los trabajos más influyentes del rock latinoamericano.

La presentación estuvo liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, quienes ofrecieron un repertorio que recorrió distintas etapas de la banda con canciones como El Estuche, Bolero Falaz, Te juro que no, Piernas, Candela y La culpable.

El formato íntimo del Tiny Desk permitió a la agrupación apostar por arreglos acústicos, instrumentación orgánica y una puesta en escena sencilla, resaltando su identidad artística y los mensajes sociales que han marcado su carrera, como el feminismo, la defensa del medio ambiente y la identidad latinoamericana.

Con esta presentación, Aterciopelados se suma a artistas internacionales que han pasado por este escenario y demuestra que, más allá de la nostalgia, la banda continúa vigente y conectando con nuevas audiencias alrededor del mundo.

Vea la presentación completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=kaJ-FQ0_ksg&list=RDkaJ-FQ0_ksg&start_radio=1