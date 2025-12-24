La representación tulueña estuvo orientada por los entrenadores Michel Potes y Alejandro Arredondo, estudiantes de noveno y séptimo semestre de la Facultad de Educación Física de la Unidad Central del Valle, quienes lideraron un proceso que comienza a mostrar resultados sólidos dentro y fuera del tabloncillo.



La Villa de Céspedes compitió con los quintetos del Colegio Salesiano San Juan Bosco, The Big Star y Jumpers, escuadras que en cada uno de sus compromisos mostraron orden táctico, disciplina defensiva y una actitud competitiva que les permitió plantarse de igual a igual frente a conjuntos centroamericanos con tradición y alto desarrollo en el baloncesto formativo.

Balance positivo



Al término del certamen, el balance fue ampliamente favorable. Varios jugadores y jugadoras de la delegación tulueña fueron seleccionados para el Juego de las Estrellas, ratificando el talento individual que viene emergiendo en la ciudad. De manera especial, Juan Esteban Rodríguez, del equipo Jumpers, se consagró como máximo encestador del torneo, al acumular 138 puntos, registro que lo ubicó como una de las grandes figuras del campeonato.

“Para nuestros chicos y chicas, este torneo fue de gran exigencia y nos permitió medir el nivel competitivo en el que estamos. Los resultados confirman que el trabajo que se viene realizando va por buen camino”, manifestaron Potes y Arredondo a EL TABLOIDE, quienes además resaltaron la importancia de estas experiencias internacionales para el proceso de formación integral de los deportistas.

Resultados que ilusionan



En cuanto a las posiciones finales, el equipo femenino U-12 del Colegio Salesiano San Juan Bosco alcanzó el tercer lugar, mientras que Jumpers masculino U-14 se quedó con el subcampeonato, logros que fortalecen la proyección del baloncesto tulueño.