El caso ocurrió en el barrio Cartagenita, luego de que un familiar de las víctimas llegara al inmueble tras no lograr comunicarse con ellas durante varias horas. Al ingresar a la vivienda, percibió un fuerte olor a gas y encontró los cuerpos sin signos vitales, por lo que alertó de inmediato a la comunidad y a los organismos de emergencia.

Las personas fallecidas eran cuatro adultos de nacionalidad venezolana que residían en el lugar. Tras la atención inicial, se informó que no se evidenciaron signos de violencia ni desorden al interior del inmueble, lo que refuerza la hipótesis de una intoxicación accidental.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la emergencia podría haberse originado por una estufa que habría quedado encendida. Al parecer, una olla se quemó, lo que ocasionó que la llama se apagara mientras el gas continuó fluyendo, generando una acumulación peligrosa que habría provocado la intoxicación de los ocupantes.

El caso quedó bajo análisis técnico y forense para establecer con precisión las causas de la muerte. Entre tanto, se reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención en el uso de gas domiciliario, especialmente durante la temporada decembrina.