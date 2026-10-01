¿Lo sintió? Sismo de 3,2 fue registrado esta madrugada en el Valle

La madrugada de este jueves comenzó con un movimiento sísmico que fue percibido de manera leve en algunos sectores del Valle del Cauca, principalmente en Cali y otros municipios del departamento.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento se presentó a las 3:55 a. m., con una magnitud de 3,2 y una profundidad de 50 kilómetros. El municipio de Ginebra fue establecido como referencia para la ubicación del epicentro.

Aunque el movimiento alcanzó a ser sentido por algunos habitantes de la región, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni otras afectaciones asociadas al sismo.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y los parámetros del evento podrían ser ajustados posteriormente conforme avance el procesamiento de la información obtenida por las estaciones de vigilancia.

¿Lo sintió? Cuéntenos desde qué municipio o sector del Valle del Cauca.