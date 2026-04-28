“No hay un caos de la seguridad, es el más bajo desde 1993”, afirmó el mandatario, quien atribuyó los hechos a un “ajuste de cuentas” entre estructuras criminales y redes del narcotráfico.

Según Petro, los indicadores actuales serían comparables con los registrados tras la firma del acuerdo de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque reconoció que persisten focos críticos en zonas como el suroccidente del país.

El jefe de Estado también señaló que el crecimiento de cultivos ilícitos —que actualmente rondarían las 258.000 hectáreas— tiene origen en administraciones anteriores, al tiempo que defendió su estrategia de sustitución voluntaria. “Hay 39.000 hectáreas sustituidas, más de lo que prometimos”, aseguró.

En su intervención, Petro responsabilizó directamente a cabecillas de disidencias como alias Iván Mordisco por los recientes ataques, a quienes calificó como “narcoterroristas”. Incluso anunció que serán denunciados ante la Corte Penal Internacional.

El mandatario también planteó hipótesis sobre el origen de los explosivos utilizados en atentados, señalando posibles vínculos con redes internacionales de narcotráfico y advirtiendo que estos hechos podrían buscar desestabilizar el proceso electoral en el país.

Las declaraciones generaron reacciones desde la oposición. El expresidente Iván Duque criticó al actual gobierno, cuestionando su manejo frente al narcotráfico y la seguridad.

El pronunciamiento del presidente se da en medio de un clima de tensión por los recientes hechos violentos que han encendido las alertas en varias regiones del país.