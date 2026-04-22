Nacido en Buga en 2009, Rojas hizo parte del grupo que alcanzó la gloria continental, sumando 62 minutos en cancha durante tres compromisos, donde dejó ver su talento, disciplina y proyección como defensor de banda. Aunque su participación fue como pieza de recambio, su aporte fue clave dentro de un equipo sólido que logró el título.

El logro no solo enaltece a la ‘tricolor’, sino también al trabajo en divisiones menores de Alianza Valledupar, club que no dudó en destacar el crecimiento del jugador y su papel dentro del proceso formativo. Rojas es hoy un claro ejemplo de que el talento joven, bien trabajado, puede alcanzar grandes metas.

Antes de llegar al conjunto vallenato, el defensor pasó por procesos en Futuras Estrellas de Buga, Cortuluá y Europa FC de Quindío, escuelas que aportaron a su evolución futbolística y lo encaminaron hacia el alto rendimiento.

Hoy, con un título continental en su palmarés y un futuro prometedor por delante, Jean Karlo Rojas se perfila como una de las nuevas joyas del fútbol colombiano, listo para seguir creciendo y dejar huella en escenarios aún más grandes.