Según se conoció, el músico fue hospitalizado tras sufrir un episodio de deshidratación profunda que derivó en complicaciones de salud. Su estado se agravó debido a una infección bacteriana contraída meses atrás, sumada a su condición de celíaco, lo que provocó una crisis que afectó su recuperación.

La noticia fue confirmada por Diego Gareca, quien lamentó el fallecimiento del artista y destacó su legado en la historia del rock argentino.

Staiti era el último miembro fundador activo de la banda tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, y recientemente lideraba nuevos proyectos musicales, incluyendo una gira internacional y un álbum de grandes éxitos.

Su fallecimiento ocurre días después de que la canción Lamento Boliviano superara los mil millones de reproducciones, consolidando el legado de una de las bandas más influyentes del rock en español.