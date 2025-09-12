Su marca CLAMA, creada en el 2023, presentará la colección Primavera-Verano 2026 titulada “Raíces del Alma”, una propuesta que combina memoria, resiliencia y el amor por Colombia.

“Esta colección es mi carta de amor a nuestro país y también a mis raíces. Es el eco de lo que soy y de los paisajes que me acompañaron desde niña”, asegura Claudia, emocionada por representar a su tierra natal en un escenario global.

El camino de estas tulueñas hacia la moda internacional no ha sido fácil. CLAMA nació en medio de un proceso de renacimiento personal para Claudia, quien encontró en el diseño no solo un proyecto empresarial, sino un propósito de vida.

“Entre todo lo que he vivido, este era el propósito que Dios tenía para mí: crear esta marca para resaltar a las mujeres, para que se sientan lindas, seguras y bien vestidas”, asegura Claudia, quien además cuenta que el nombre de la marca nace de la unión de “Claudia” y “Manuela”, pero también la evocación de calma y fe.

La colección que se estrenará en Milán fusiona artesanía colombiana con siluetas modernas: bordados inspirados en las abuelas, estampados que evocan ritmos como el bambuco y texturas que recuerdan la diversidad de los paisajes nacionales.