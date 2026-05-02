De acuerdo con la organización, los hechos estarían ocurriendo en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, donde actualmente permanece privado de la libertad. La denuncia también menciona al coronel Diego Villar Cuellar, señalado de supuestas irregularidades relacionadas con visitas no autorizadas y uso de teléfonos.

Según lo expuesto por la Red de Veedurías, Abadía presuntamente tendría comunicación con funcionarios y personas cercanas para influir en contratos estatales, nombramientos burocráticos, decisiones administrativas y alineamientos políticos.

Entre los nombres mencionados en la denuncia aparecen Guadalupe Guerrero, Diego Hau Caicedo y Luz Adriana Zúñiga.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, solicitó que la Fiscalía verifique los hechos y determine si existieron presiones o acuerdos indebidos con servidores públicos.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de los señalados frente a estas acusaciones.