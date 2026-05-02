El siniestro se registró en horas de la noche, cerca del balneario de la zona, y habría involucrado la colisión de dos motocicletas. En ese momento, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial.

Días después del hecho, dos jóvenes fallecieron por la gravedad de sus heridas, mientras Claudia Milena continuaba bajo atención médica luchando por su recuperación. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó su deceso, convirtiéndose en la tercera víctima fatal de esta tragedia vial.

El caso ha generado profunda consternación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, que hoy lamentan una nueva pérdida derivada de este accidente.

El hecho vuelve a encender las alertas sobre la importancia de la prudencia y la responsabilidad al conducir en las vías del municipio.