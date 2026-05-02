A través de un comunicado, la compañía confirmó la cancelación inmediata de todos sus vuelos y pidió a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos. Además, aseguró que iniciará el proceso de reembolso para quienes tenían reservas vigentes.

Spirit Airlines, reconocida por sus aviones amarillos y su modelo de tarifas económicas, conectaba principalmente el estado de Florida con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe. Durante años fue una de las principales opciones de bajo costo en el mercado estadounidense.

Su presidente ejecutivo, Dave Davis, señaló que el aumento del combustible y la falta de liquidez dejaron a la empresa sin margen para continuar operando.

El cierre también impacta a miles de trabajadores. La compañía contaba con cerca de 11.000 empleados y los sindicatos ya buscan alternativas laborales con otras aerolíneas.

Tras el anuncio, American Airlines y United Airlines ofrecieron tarifas especiales para atender a los pasajeros afectados.