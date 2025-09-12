La protesta, liderada por comunidades campesinas y afrodescendientes de la región, reclaman la entrega de predios que, según denuncian, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asignó a comunidades indígenas reubicadas en Cali. Los manifestantes exigen que los terrenos sean destinados a proyectos de vivienda para los habitantes del territorio.



Por ahora, la vía estará habilitada hasta mañana sábado 13 de septiembre a las 2:00 de la tarde, mientras continúan las conversaciones. Una mesa de diálogo sigue instalada en la zona y los acuerdos alcanzados serán enviados a Bogotá para su revisión y aprobación. De la respuesta del Gobierno dependerá si la protesta se levanta de manera definitiva o si la comunidad retoma los bloqueos.