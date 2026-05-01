La denuncia fue hecha por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien informó que el ataque dejó al menos dos patrulleros heridos y afectaciones en la infraestructura policial.

Según la mandataria, en las últimas horas se presentaron seis atentados con cinco detonaciones, en lo que calificó como una ofensiva reiterada contra la Fuerza Pública, autoridades locales y población civil. Además, advirtió que el uso de drones cargados con explosivos se ha vuelto una modalidad frecuente en esa zona del departamento.

“Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal”, expresó Córdoba, al insistir en la necesidad de una respuesta más contundente del Estado.

El hecho ocurre en medio del complejo panorama de seguridad que vive Chocó, donde el ELN mantiene presencia armada y ha intensificado acciones ligadas, según denuncias oficiales, a economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Las autoridades evalúan la situación y refuerzan la seguridad en la zona tras este nuevo ataque.