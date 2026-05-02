Estas alteraciones pueden ser hereditarias o aparecer con el tiempo. Entre las más conocidas están la Enfermedad de Von Willebrand, deficiencias de factores de coagulación y problemas en la función plaquetaria. En muchos casos, una de las primeras señales es justamente la menstruación abundante.

Los médicos recomiendan prestar atención cuando el periodo obliga a cambiar toallas higiénicas, tampones o copa menstrual cada menos de dos horas, usar doble protección, expulsar coágulos grandes o cancelar actividades diarias por el sangrado. Si la menstruación deja de ser manejable y empieza a afectar la rutina, es una alerta importante.

También existen otros síntomas que pueden acompañar estas condiciones, como sangrados nasales frecuentes, encías que sangran al cepillarse, aparición constante de morados sin golpes evidentes o hemorragias prolongadas tras heridas pequeñas o procedimientos dentales.

El diagnóstico suele comenzar con una valoración médica completa, revisión de antecedentes familiares y exámenes como hemograma y pruebas de coagulación. Dependiendo del caso, se solicitan estudios más específicos.

Expertos insisten en que no todo sangrado abundante debe normalizarse. Consultar a tiempo puede ayudar a detectar un trastorno subyacente, prevenir anemia y mejorar la calidad de vida.