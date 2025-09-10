El municipio de Tuluá no escapa a la realidad nacional y en los últimos años ha sufrido un vertiginoso descenso en el número de estudiantes matriculados para el año 2025, que ya está en su recta final.



De acuerdo con los datos oficiales, a la fecha hay matriculados en Tuluá desde el grado 0 preecolar hasta grado 11 un total de 19.300 estudiantes, cifra que comparada con vigencias anteriores muestran una reducción significativa.



Datos tomados del SIMAT en el 2023 con corte al 27 de febrero, en los colegios públicos había 23.035 y en los privados 9.196 para un total de 32.231 inscritos en todos los niveles.



En el año siguiente, con corte al 29 de enero, había en los planteles oficiales 20 369 estudiantes y 7.719 en el sector privado de 28.088 inscritos.

Las cifras muestran que hay una notable reducción en la matrícula pública calculada en 2.666 menos en los años lectivos 2023, y 2024.



La información consignada en el Anuario estadístico, se indica que para el año 2025 se estableció como meta alcanzar 20.000 matrículas oficiales y a través de la llamada matriculatón se logró aumentar en 700 estudiantes, alcanzando así un total de 18.760 inscripciones oficiales, cifra que evidencia la caída en el numero de matriculados.



Las bajas persistentes en la matrícula, de acuerdo con los expertos, podrían estar explicadas por los cambios demográficos, ya que, si bien se mantienen tasas de crecimiento positivas, estas vienen reduciéndose de manera acelarada.

Inscripciones Abiertas



frente a este panorama, la Secretaría de Educación dio a conocer de manera oficial el inicio de la etapa de inscripciones de estudiantes nuevos para el año lectivo 2026.



De acuerdo con la información entregada a EL TABLOIDE, el cronograma de matrícula 2026 inicia el 15 de septiembre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2025.

“Los estudiantes nuevos son aquellos que ingresarán por primera vez al sistema educativo oficial, quienes se retiraron de estudiar o quienes vienen de otros municipios o departamentos” dice la circular emitida.

Los traslados



Precisa el documento oficial que los estudiantes “antiguos” matriculados actualmente en las instituciones educativas oficiales podrán solicitar traslado o cambio de Institución Educativa del Municipio de Tuluá a partir del 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2025.



Para adelantar el traslado deben estar vinculados actualmente a una Institución Educativa oficial y la solicitud deberá tramitarse en la sede principal. El padre de familia o acudiente tendrá que diligenciar un formulario de traslado. El traslado o cambio de Institución estará sujeto a la disponibilidad de cupos en la Institución Educativa receptora.



De cada al año lectivo 2026, aún no se ha revelado la meta fijada en materia de matriculas proyectadas para el sector oficial.