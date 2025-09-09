El encuentro, disputado en el Estadio Monumental de Maturín, fue una verdadera exhibición ofensiva de la Tricolor. La gran figura fue Luis Javier Suárez, quien tuvo una presentación soñada como delantero titular y respondió con cuatro anotaciones que sellaron el triunfo colombiano. Los otros goles fueron obra de [puedes agregar nombre de otros goleadores si lo confirmas].

Colombia, que tantas veces tuvo partidos complicados ante la Vinotinto, salió decidida a buscar el resultado y encontró la contundencia necesaria para dejar sin opciones de repechaje a su rival. Con esta victoria, el combinado nacional termina en la tercera posición de la tabla con 28 puntos, confirmando su clasificación directa a la Copa del Mundo.

El resultado da un aire de tranquilidad a la afición y al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, que cierran la campaña con buenas sensaciones y el reto de preparar el equipo para el gran desafío que se viene: el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La fiesta fue total en las tribunas y en todo el país, que ahora pone la mirada en el sueño de una actuación histórica en la próxima cita orbital.