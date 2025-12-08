En el mismo se ratifica el respaldo institucional y financiero y se establece sujeción a condición resolutoria, que tuvo como ponentes a los concejales Mariana Duque y Edier Valencia Jiménez.

«Seguimos avanzando»



Para el rector Juan Carlos Urriago, la decisión del cabildo de los tulueños representa un paso fundamental en el trasegar en el que se ha venido avanzando desde hace algo más de año y medio y donde la transformación era uno de los temas cruciales.



Entre los aspectos relevantes del acuerdo es la ratificación de la obligación presupuestal del Municipio de Tuluá con el Alma Mater, establecida de forma específica en el Artículo 24 del Acuerdo 024 de 1971, que garantiza a la UCEVA una asignación permanente correspondiente al dos por ciento (2%) de los ingresos propios del municipio. «Este porcentaje específico constituye el piso de financiación mínima y se mantendrá vigente en su nueva condición de Ente Universitario Autónomo» explicó Urriago Fontal en diálogo con EL TABLOIDE.



Añadió que son cerca de 17 documentos a los que se suma el acuerdo una vez sea sancionado, documentos que deben ser revisados de manera minuciosa y para ello ha conformado un equipo de trabajo y en el que tomará parte el consejo directivo que deberá reconocer la documentación antes de ser llevada al Ministerio de Educación Nacional, ente que tendrá la última palabra.



Una vez se tenga todo aprobado se procede al envío a la Sala de Instituciones de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES en Colombia para revisión y asignación de pares.



«Esta instancia tiene como función evaluar los trámites relacionados con la creación de instituciones de educación superior IES. Junto con la Sala General y las Salas de Evaluación por áreas de conocimiento, cumple un papel clave en el proceso de garantizar la calidad del aseguramiento de la educación superior», explicó el directivo.



«De manera posterior se procede a la visita de pares designados por el MEN y una vez se haga la evaluación se hará el pronunciamiento de la Sala y si todo sale bien el último paso será la expedición de Resolución de Reconocimiento como Universidad por parte del Ministerio y eso puede ser en un lapso de 18 meses», puntualizó.