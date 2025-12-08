El 2025 cierra como un año de importantes logros y avances para el Valle del Cauca, que se consolida como el departamento #1 en el país. Los indicadores lo respaldan y evidencian el trabajo que ha permitido convertirlo en una región más competitiva, con una reducción significativa de la pobreza y un destacado desempeño institucional.



“El Valle fue la región que más redujo la pobreza en Colombia, con una reducción del 60,5 % en la Pobreza Multidimensional y más de 400.000 personas superando carencias Mientras el país vive incertidumbre, nuestra economía crece al 3,1 %, superando el promedio nacional de 2,7 %, y logramos disminuir el desempleo al 8,1 %, reduciendo también la informalidad”, afirma la gobernadora con cifras que demuestran los avances de la región.



La Pobreza Monetaria bajó al 25.7% en 2024, lo que significa que este año 417.000 vallecaucanos mejoraron su capacidad para adquirir una canasta básica. Y con gestión pública, el departamento ocupó el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional, además de lograr una calificación del 97% en el Índice de Transparencia.



El Valle del Cauca es un departamento que con la unión de esfuerzos y la gobernanza colaborativa se ha sobrepuesto a las dificultades generadas por el deterioro del orden público y la falta de apoyo nacional a proyectos estratégicos de región. La mandataria denomina esto como “La paradoja del Valle”, que, alcanzando notas altas en múltiples indicadores, “enfrenta una segunda realidad dolorosa e inaceptable: la del abandono estratégico y el castigo presupuestal sistemático por parte del Gobierno nacional”.



El liderazgo del departamento se refleja en inversiones históricas en seguridad, vías, vivienda, agua potable, educación, deporte y apoyo a más de 6.000 emprendedores, impulsando un plan para generar 130.000 empleos.



La gobernadora Dilian Francisca Toro destaca que esta transformación “es un acto de dignidad y respeto por los vallecaucanos, demostrando que el desarrollo del departamento está en la grandeza de su gente y no en voluntades ajenas”.

Un año de logros



El Valle del Cauca es el único departamento que garantiza, desde el primer día de clase, el PAE para más de 111.000 estudiantes, programa calificado con 100/100 por Planeación Nacional.



Presenta importantes avances en el trabajo ambiental con ocho millones de árboles sembrados, el crecimiento turístico y los triunfos de los Guerreros del Paraíso.

A esto se suman los reconocimientos a su gestión como el premio en defensa jurídica, la calificación AAA de Infivalle, el Smart City Innovador, el de Excelencia SIMIT, el Premio Gobernante Comprometido con la Niñez y a la ‘Mujer Influyente 2025’, ratificando que el Valle es el número uno por su gente, su unidad y su capacidad para avanzar.