Créanme, he pasado largos años haciéndolos e igualmente las he abandonado y tiempo después los he reído para darme cuenta que eran bonitos y agradables» de esta manera presenta Carlos Oswaldo Lozano Valencia «Palillo» su nuevo libro bajo el título de La Pasion de Cristolino.

La obra, cargada de tulueñismo, es un compendio de 14 cuentos y un guión para teatro que, según el autor, es un homenaje a sus nietos Sara Lozano Tejada y Joaquín Lozano Prada, a quien representa en el cuento como «El gran Pequeño Secreto».



La Pasion de Cristolino recoge vivencias de amigos y allegados al autor, a los que ofrece excusas por mencionar con nombre propio en sus relatos.