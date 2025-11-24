Para los integrantes del plantel, el aporte de esta casa periodística, en cabeza de nuestra gerente Nilsa López de Espejo, ha sido invaluable al sector educativo, social, económico, político, deportivo y comunitario, pues las páginas se convirtieron en ventanas abiertas para divulgar cada una de las tareas y logros de los tulueños y vallecaucanos.

«En nombre de nuestra institución queremos darle gracias a Dios y a usted doña Nilsa porque EL TABLOIDE ha sido vital para nosotros y de hecho tenemos un álbum repleto con todas las publicaciones que nos han hecho y de manera especial la más reciente con la divulgación de nuestra Cooperativa Escolar a Sol y Sombra que es modelo a nivel nacional», dijo el licenciado Russi.