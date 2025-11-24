«Esta gestión beneficia directamente a familias de los sectores Villa Francisca, Los Nísperos y La Floresta, quienes ahora cuentan con los documentos que acreditan legalmente la propiedad de sus terrenos», dijo la mandataria al hacer entrega de los documentos a los nuevos propietarios.

“Hoy entregamos mucho más que un documento; entregamos tranquilidad, futuro y esperanza», agregó la alcaldesa, quien añadió además que esta iniciativa busca fomentar el desarrollo ordenado y equitativo de la localidad.