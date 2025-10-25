Según el reporte oficial, la interrupción afecta a los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 23 y 24, que comprenden una amplia zona residencial e industrial del municipio. Entre los barrios y sectores afectados se encuentran:

Estambul, Asoagrín La Cruz, Los Pinos, Cóndor II, Ciudad Campestre, casas aledañas a la Planta de Tratamiento, Urbanización La Loma, El Retiro, El Jazmín, La Variante, Villa Campestre, San Benito La Rivera, Lomitas, Parque Industrial, Parque Sarmiento Lora, Las Acacias, La Bastilla, Fátima (calle 36 hacia el sur), Nuevo Fátima, Villa del Río, Urbanización Lusitania, El Príncipe, Nuevo Príncipe, Los Olivos, Urbanización Balcones del Empedrado, Olímpico, Campoalegre, Avenida Cali (calle 38 hacia el sur), San Carlos, Quintas de San Felipe, La Bastilla, Doce de Octubre, El Lago, Avenida Cali (calle 38 hacia el norte), Idema, Salesianos (calle 34 hacia el sur), Las Acacias (calle 34 hacia el sur), La Merced (calle 34 hacia el sur), El Laguito, Franciscanos, San Vicente (calle 26 hacia el sur), Victoria, Miraflores, Panamericano, Fátima (calle 36 hacia el norte), Alvernia (calle 36 hacia el sur), La Villa, Morales, Coliseo de Ferias, El Dorado, Nuevo Morales, El Cóndor I, Alvernia (calle 26 hacia el norte), Nuevo Alvernia, Céspedes, Urbanización Santa Lucía, Entre Ríos, Santa Rita del Río, El Bosque, La Inmaculada, San Antonio, Popular, Villa Nueva, Casa Huertas, Nueva Holanda, Las Brisas, Moralito, Las Brisas, Cienegueta Parte Baja, Grupo Gaula, Escuela de Policía Simón Bolívar, Cienegueta Parte Alta, La Rivera, vereda La Cruz, El Picacho y La María.

La entidad señaló que la normalidad del servicio depende del restablecimiento de la energía eléctrica, situación que se encuentra fuera de su control. “Agradecemos la comprensión de la comunidad ante esta situación ajena a nuestra operación. Estaremos informando oportunamente sobre los avances y la hora estimada de restablecimiento del servicio”, indicó Centroaguas en un comunicado.