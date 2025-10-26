Hace unos días fue noticia nacional la decisión de la justicia colombiana que le puso freno a las intervenciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la televisión nacional.

Lo que pocos saben es que una de las dos tutelas que dio pie a la decisión fue interpuesta por el tulueño Diego Andrés Quintero Ramírez, estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva).

A través de este mecanismo, Quintero Ramírez pidió que se le respetara su derecho fundamental a recibir información veraz e imparcial, y que se garantizara el respeto al desarrollo de la personalidad, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.

En el fallo, se le ordenó al Estado, a través del presidente Gustavo Petro Urrego, que en adelante, al solicitar la transmisión de alocuciones presidenciales por el sistema de medios públicos, cumpla estrictamente con los requisitos establecidos en la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Circular 164 de 2025 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Esto con el fin de garantizar que dichas intervenciones respondan a circunstancias urgentes, excepcionales e inaplazables, y que se limiten temáticamente y temporalmente, de manera proporcional al objetivo de la comunicación.

Declaración de Diego Andrés Quintero Ramírez: