El barrio Morales está ubicado a tres cuadras del Coliseo de Ferias a la margen derecha.



En la actualidad tiene como presidente a Carlos Alberto León, un entusiasta líder que ha trabajado en diferentes procesos sociales y políticos en la Villa de Céspedes y quien está ad portas de graduarse como administrador público en la ESAP.



De acuerdo con lo informado por el dirigente comunitario a EL TABLOIDE, el barrio tiene varias necesidades puntuales que fueron consignadas en el Plan de Desarrollo que cada sector de la zona urbana y rural debió elaborar para que fueran incluidas en el municipal, presentado por el alcalde y aprobado por el Concejo Municipal.





Hace varios años la comunidad espera la construcción de un muro de contención en el sector



¿Cuáles son esas necesidades?



A esa pregunta el señor León responde que sin duda la más importante de todas es la construcción del muro de contención sobre la orilla del río Morales que debe recorrer todo el sector, partiendo desde su barrio y llegando hasta la Urbanización La Villa y las instalaciones del ICA. “Hace unos 10 años o más hubo un desborde del río que causó estragos en toda la zona y ahora con esta ola invernal que se dice será bastante fuerte, el temor se hace latente” precisa el vocero. Añade que «ya existe desde el año 2021 un proyecto elaborado por ingenieros que llegaron desde Bogotá, se viabilizó, pero ahí se estancó, no ha pasado nada, y no queremos que haya una tragedia para que ahí sí se actúe».

CARLOS A. LEÓN

Presidente JAC ¿Qué es lo mejor del barrio y que le cambiaría?

Este es un territorio muy seguro, hay mucha camaradería, es un excelente barrio al que no le cambiaría nada, pues su gente es buena, trabajadora y dispuesta a servir a los demás. Queremos trabajar de la mano con la administración municipal en programas de desarrollo social para los niños, los jóvenes y nuestros adultos mayores.

Esperando el gas



Una de las inquietudes que hoy tiene la comunidad es la expansión del servicio de gas natural. “Lo que nos sorprende es que nos digan que no lo instalan porque es de alta riesgo, pero expiden licencias de urbanismo para diferentes proyectos».







Curiosamente las casas de la izquierda tienen gas natural y la de la derecha no. La comunidad espera soluciones

Sin campo deportivo



«Queremos contar con una zona de juegos, una especie de parque biosaludable que sería espectacular porque impactaría a varias zonas y no solamente a Morales sino a todo el sector nororiental de Tuluá», dijo León.

Añadió que en el sector hay un predio de casi tres mil metros cuadrados que permitiría desarrollar el proyecto y que de paso ayudaría a la protección del río Morales.

«Anteriormente hice la solicitud para la enajenación del predio, pero la respuesta fue la misma que por estar en zona de alto riesgo no se podía entregar el predio, algo que no entendemos», puntualizó.

Falta señalización



Como pasa en varios sectores del municipio, hay varias calles del barrio esperando la señalización por parte de la Secretaría de Movilidad. «Junto a la señalizacón también nos gustaría contar con cámaras de seguridad para este barrio que es un gran vividero», precisó.