Durante la jornada, los participantes culminaron su proceso de formación orientado al crecimiento de sus iniciativas productivas, enfocado en herramientas administrativas, sostenibilidad y desarrollo empresarial.

Además, cerca del 80% de los emprendedores recibieron requerimientos representados en maquinaria, equipos, herramientas y utensilios, destinados al fortalecimiento de unidades productivas de distintos sectores económicos.

La iniciativa busca impulsar el emprendimiento local, generar nuevas oportunidades de ingreso y mejorar la competitividad de pequeños negocios en la Villa de Céspedes.