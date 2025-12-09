De acuerdo con la información emitida por el Ministerio, de Educación Nacional, el municipio de Tuluá es uno de los municipios con mayor porcentaje de deserción escolar en la zona rural.



A través de su campaña para el año 2026, ¡Mejor Estudiar, Matricúlalos ya! la entidad nacional hizo un llamado al gobierno de la Villa de Céspedes a empezar la búsqueda activa de estudiantes para evitar que la problemática aumente.

Datos oficiales



Según las cifras oficiales a corte de 2025, la Entidad Territorial Certificada reporta un avance de 88,2 % de niños, niñas y jóvenes matriculados en zona rural, frente a un avance de 96,1% en la zona urbana.



En la zona rural para el año 2024 se alcanzaron 4.559 estudiantes matriculados, sin embargo, en octubre de 2025, se reportan 4.022.

«Desde el ente nacional, reiteramos nuestro compromiso con una formación integral, que inspire a nuestros niños y jóvenes a descubrir su historia, su talento y su capacidad para construir un mejor futuro. Padres de familia y cuidadores, este es el momento de actuar» dice el comunicado expedido por la entidad.



Cada matrícula es una historia que empieza o continúa. Cada niño que entra a un aula representa una esperanza más para Colombia. Para más información, consulta el sitio web oficial del Ministerio de Educación Nacional» precisa el documento en el que se llama la atención a la Secretaría de Educación local.

Una buena noticia



Pero no todo es malo, pues una tulueña perteneciente a la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico fue una de las ganadoras del Concurso Nacional de Escritura: Historias de Paz 2025. Se trata de María Cristina Fajardo Collazos, quien se quedó con el galardón en la modalidad de cuento adulto. Igualmente resultaron ganadores en cuento infantil: Juan David Escobar Ortiz, de Guacarí (IE Pedro Vicente Abadía); cuento adulto Sandra Viviana Giraldo Toro, de Cartago (I.E. Gabo); Ensayo juvenil: Elizabeth Sofía Gómez Carabali, de Jamundí (I.E. Alfredo Bonilla Montaño) y ensayo adulto: Jeffersson Elecue, también de Jamundí.



El Concurso, desarrollado en las modalidades de cuento y ensayo, premió a 40 escritores cuyas voces, desde la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico, ofrecen nuevas formas de narrar y comprender el país y su realidad actual vista desde los territorios.